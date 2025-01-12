У Часовому Яру точаться міські бої, росіяни наступають знову і знову, - 'Хортиця'

Росіяни накопичують сили, йдуть за канал, прагнуть дібратися на комбінат вогнетривких матеріалів, але українські військові дають їм відсіч.

У Часовому Ярі точаться активні міські бої. Сили оборони мають успіх, але росіяни наступають знову і знову. Про це у телеефірі повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"У Часовому Ярі зараз ідуть активні міські бої, ворог знову намагається лізти на комбінат вогнетривких матеріалів. Українські воїни намагаються йому давати відсіч і у цьому поки що мають успіх, наносячи йому великий удар. Там тактика противника доволі проста: він намагається кожного разу перегрупуватися, накопичити сили і вдарити знову", - сказав Трегубов.

Такі бої у місті точаться вже доволі довго. Трегубов додав, що росіяни накопичують сили, йдуть за канал, прагнуть дібратися на комбінат вогнетривких матеріалів, але українські військові дають їм відсіч.

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"Наші у цьому успішні, але слід розуміти, що росіяни намагаються знов і знов", - додав представник "Хортиці".

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, днями представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін розповів, що російські окупаційні війська не полишають спроб захопити Часів Яр, росіяни атакують по кілька разів на добу. Крім того, противник намагається "проскочитися" в тил крізь позиції української піхоти та навʼязати бої вже там.

Водночас ЗСУ звільнили Новомлинськ Куп'янського району Харківщини.

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