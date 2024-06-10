За словами речника ЗСУ, наразі росіяни не перетнули цю лінію.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські окупанти не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у Часовому Яру, проте вони активно просуваються на схід від неї. Про це він сказав у коментарі для LIGA.net.

Відомо, що у мережі з'явилося відео, де російські солдати рухаються руїнами будинків у Часовому Яру. За словами Волошина, відео було зроблено у мікрорайоні Канал, на схід від каналу Сіверський Донець - Донбас, що є головною лінією оборони українських військових у місті.

"Окупанти не перетинали головної лінії оборони, проте активно просуваються на схід від нього у цьому мікрорайоні", - сказав речник. Відео дня

Своєю чергою російська пропаганда повідомляла, що окупанти нібито просунулися на 500 метрів у мікрорайоні, деякі говорили про начебто бої у районі Новий, показуючи кадри з мікрорайону Канал.

За словами Волошина, росіяни намагаються штурмувати Часів Яр у цих мікрорайонах, а також атакувати у напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки - на південний захід від міста.

Він додав, що під час штурмів армія РФ застосовує не лише піхотні підрозділи, а й танки та броньовані машини.

"Російська армія активізувала свої зусилля, однак успіхів не мала. Ворог активно проводить артилерійський вплив, авіаційні удари та застосовує дрони на околицях Часового Яру", - підкреслив речник.

Часів Яр - останні новини

Раніше прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков заявив, що росіяни намагаються взяти в кліщі Часів Яр. Також він назвав три складові, завдяки яким вдається стримувати активне просування окупантів.

"На сьогодні можна сказати, що перше місце по ураженню ворога займають саме мінометні батареї і безпосередньо FPV-дрони, особливо ті, які роблять скиди на ворога. На другому місці по вогневому ураженню противника, ствольна артилерія та РСЗВ. Саме завдяки цьому вогневому ураженню ми краще почали стримувати ворога, тому що у нас стало більше пострілів на сьогодні. Ну і звісно найголовніше - це мужність наших хлопців на "нулі", які тримають оборону", - підкреслив він.

Також повідомлялось, що українські військові повернули під контроль село поблизу Часового Яру. Аналітик Bild Юліан Рьопке розповів, що ЗСУ відбили у російських військ селище Калинівка.

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