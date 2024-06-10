Ворог активно застосовує бронетехніку та танки, за ними під прикриттям йде піхота.

Росіяни активізували наступ під Часовим Яром, активно застосовують бронетехніку та танки, за ними під прикриттям йде піхота. Ворог намагається далі взяти в кліщі безпосередньо місто та штурмує прямими лобовими атаками.

Прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів про тактику російських підрозділів, які ворог стягнув біля Часового Яру та назвав три складові, завдяки яким вдається стримувати активне просування окупантів.

"Вони продовжують намагатися далі взяти в кліщі безпосередньо Часів Яр. Це саме напрямок Богданівка-Калинівка. Також Іванівське-Ступочки, Кліщіївка, Андріївка. Це ті саме фланги, якими вони намагалися від самого початку до нас зайти, однак у них нічого не вийшло. І тому вони пішли на прямий штурм Часового Яру. Хоча це для них тим гірше, що вони більше втрачають безпосередньо як особового складу, так і технічної складової",- акцентував військовий в ефірі телемарафону.

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У мікрорайоні "Канал" ситуація досить напружена, бої вже тривають не перший день.

"Атаки досить різні з боку ворога. Він намагається штурмувати піхотними групами, а також безпосередньо застосовуючи механізовану складову. Десь намагається і колісним транспортом також прорватись через зону ураження. Тобто, ситуація досить таки непроста, однак Сили оборони України все одно її контролюють і знищують на даній локації ворога в досить значній кількості",- зауважив Калашніков.

В районі Калинівки та Іванівського йдуть бої на обох локаціях.

"Нещодавно саме в Калинівці були такі гойдалки, то ворог, то ми просувалися. Якщо брати Іванівське, то ворог вже півтора року намагається повністю оволодіти цим населеним пунктом, однак це дуже не просто. Він тут свого часу кинув значні такі сили, і мотострілецький полк 102-й, ОДШБР, однак тим не менше бої продовжуються за цей населений пункт",- додав він .

Починаючи з квітня місяця в районі Часового Яру росіяни почали все більше використовувати механізовану складову.

"До цього в основному спостерігали штурмові піхотні групи, десь 8-12 чоловік. На сьогодні вони намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи як броньовану техніку для піхоти, так і безпосередньо танки. Це пов’язано з тим, якщо вони не використовуватимуть броньовану складову, то здобутки будуть досить мізерні. А в них на сьогодні стоїть завдання вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей",- підкреслив військовий.

Українським захисникам вдається протистояти активному тиску російського угруповання біля Часового Яру завдяки трьом складовим.

"На сьогодні можна сказати, що перше місце по ураженню ворога займають саме мінометні батареї і безпосередньо FPV-дрони, особливо ті, які роблять скиди на ворога. На другому місці по вогневому ураженню противника, ствольна артилерія та РСЗВ. Саме завдяки цьому вогневому ураженню ми краще почали стримувати ворога, тому що у нас стало більше пострілів на сьогодні. Ну і звісно найголовніше – це мужність наших хлопців на "нулі", які тримають оборону", - акцентував Калашніков.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк інформував, що за тиждень з 2 по 9 червня втрати російських військ серед живої сили склали майже 9 тис. осіб. Також суттєвих втрат завдано противнику в озброєнні та військовій техніці, йдеться про 104 танки, 151 бойову машину 360 артилерійських систем, 8 РСЗВ та 15 установок ППО.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що на Донеччині тривають важкі бої, найскладніша ситуація наразі на Покровському напрямку та поблизу Часового Яру. Він пояснив, що, росіяни в цих районах мають певні просування, але тактичного характеру на кількасот метрів. Крім того, окупанти створили перевагу в живій силі 1 до 3. Тобто, одна бригада українських Сил оборони протистоїть трьом бригадам російських сухопутних сил. Але, попри значну перевагу російських сил, ЗСУ успішно протистоять ворогу.

У денному дописі Генштабу ЗСУ повідомлялось, що цієї доби ворог залишався найбільш активним на Покровському напрямку, де ворог здійснив 14 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки, з них шість ще триває. Крім того, на Краматорському напрямку в районах Іванівського та Кліщіївки від початку доби відбулося чотири боєзіткнення з противником, три з них тривають.

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