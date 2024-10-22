У Часів Яр входять російські малі піхотні групи, зазначили в одній із бригад української армії.

Російські окупанти не вклинювалися в оборону українських воїнів у місті Часів Яр (Донецька область).

Такою інформацією поділився представник 24 Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. короля Данила Андрій Полухін у коментарі "Вільному радіо".

Співрозмовник зазначив, що ситуація в Часовому Яру така - туди "входять російські малі піхотні групи".

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За його словами, противники заходять у місто і не виходять, оскільки стають заблокованими через контроль з боку наших дронів:

"Окупанти там перебувають тимчасово, наші хлопці їх одразу звідти вибивають... Тобто закріпленням чи вклиненням це не можна назвати, якимось рухом по лінії оборони".

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Раніше представник пресслужби 24-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. короля Данила Іван Петричак сказав, що окупанти змогли вклинитися в оборону міста Часів Яр, однак про те, що українські воїни втратили цей населений пункт, не йдеться. За його словами, тривають запеклі бойові дії.

Російські загарбники вже тривалий період намагаються окупувати Часів Яр і отримують гідну відсіч від українських воїнів. У ЗСУ повідомили, що деяким невеликим штурмовим групам супротивника у складі 3-5 осіб вдається перетинати канал, проте рано чи пізно їх знищують наші бійці.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що в місті Часів Яр проходить канал Сіверський Донець, у ньому немає води, і він для наших бійців слугує укріпленням. Аналітик підкреслив, що, якщо окупанти перейдуть канал і закріпляться в цьому населеному пункті, то захисникам України "доведеться дуже далеко відходити".

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