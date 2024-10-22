Окупанти скористалися складною погодою, аби прорватися за канал.

Росіянам вдалося просунутися вглиб української оборони біля міста Часів Яр, але ситуація залишається контрольованою. Наразі про втрату міста не йдеться, повідомив в ефірі телемарафону представник пресслужби 24-ї Окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак.

"На жаль, ворогу вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, але про критичний провал і втрату Часового Яру не йдеться. Зараз тривають запеклі бої", — повідомив він.

У 24-й бригаді наголошують, що ситуація навколо міста була напруженою протягом кількох останніх тижнів: росіяни щодня штурмували позиції українських оборонців. Однак цього разу їм на руку зіграла погода, каже представник бригади.

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"Вдень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман і окупанти використали в черговий раз зміну погоди на свою користь, щоб перейти канал. Зараз він заблокований, триває робота з локалізації і зараз усі сили бригади налаштовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований", — розповів військовослужбовець.

За словами Петричака, на цій ділянці фронту росіяни кратно переважають українських бійців за чисельністю, ведуть постійні обстріли з артилерії, запускають ракети та скидають авіабомби.

Бої за Часів Яр: останні новини

Як писав УНІАН, днями російські окупанти змогли прорватися за ключовий рубіж української оборони біля міста Часів Яр – за канал Сіверський Донець – Донбас. Просування були на північ та на південь від міста.

Якщо російські окупанти закріпляться у Часовому Ярі, українським бійцям "доведеться дуже далеко відходити", вважає військовий експерт Павло Нарожний.

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