Речниця ОТУ "Луганськ" факт прориву оборони не підтвердила.

Аналітик видання Bild Юліан Рьопке заявив, що російські окупаційні війська нібито прорвали оборону Часового Яру Донецької області. Речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова цей факт не підтвердила.

"Враховуючи, що противник використовує тактику малих штурмових груп, ворожа піхота забігає за канал. Проте подібні маневри супроводжуються значними втратами для росіян. Українські сили швидко відбивають такі атаки, відкидаючи російські підрозділи назад​", – заявила вона у коментарі "РБК-Україна".

Речниця зазначила, що на практиці це виглядає так: 3-5 російських окупантів забігають у будівлю – і вони умовно "закріпились".

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"Однак логістичні шляхи до цієї позиції будуть перерізані, а ці 3 особи так чи інакше будуть викурені і знищені. Подібна історія повторюється щоденно вже довгий час", – додала Бобовнікова.

Що передувало

Аналітик німецького видання Юліан Рьопке заявив, що російським загарбникам вдалося прорвати оборону Часового Яру Донецької області.

За словами Рьопке, окупанти кілька місяців не могли перейти канал Сіверський Донець – Донбас на сході. Однак кілька днів тому його нібито форсував чеченський авангард, після чого ворог просунувся на 2,5 км на захід уздовж південної околиці Часового Яру.

При цьому аналітик зазначив, що російські війська, швидше за все не просуватимуться далі на захід, а підуть на північ і наступатимуть на центр Часового Яру.

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