Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирні будинки.

Російські загарбники обстріляли місто Часів Яр у Донецької області з реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, а ще дві - отримали поранення, про це повідомили в Офісі президента України.

"Часів Яр, Донецька область. Ворог використовував реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула 1 людина, ще 2 - поранені", - зазначили в ОП.

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Також пошкоджені багатоквартирні будинки. На місці події працюють екстрені служби.

Ситуація в Донецькій області зараз - що потрібно знати

Часів Яр загарбники вже кілька разів обстрілювали. Зокрема, 22 листопада стало відомо, що через супротивників у мікрорайоні Східний було пошкоджено чотири будинки.

Загарбники не раз обстрілювали й інші населені пункти Донецької області, є руйнування, жертви і постраждалі.

21 грудня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу через окупантів у Вугледарі та Торському загинули двоє мирних людей.

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