Ці міста Донецької області вже неодноразово потрапляли під ворожий російський вогонь.

Російські окупанти обстріляли Часів Яр у Донецькій області, внаслідок обстрілу поранено двох людей.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у Часовому Яру два прильоти зафіксовано в мікрорайон Східний, там пошкоджено 4 будинки.

Під російський обстріл потрапив і Торецьк, де зафіксовано пряме влучання в багатоповерхівку, а також пошкоджено складські приміщення.

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"Часів Яр і Торецьк уже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цих містах. Вкотре прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на невиправданий ризик", - наголосив голова ОВА.

Війна в Україні: ситуація на Донеччині

Росія почала бойові дії на Донеччині ще в 2014 році, окупувавши частину області. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року територія Донецької області стала одним із найгарячіших напрямків війни.

Російські окупанти щоденно обстрілюють цивільні райони Донеччини, внаслідок чого гинуть та отримують поранення мирні мешканці. На тлі постійних обстрілів, а також зруйнованої через них інфраструктури, опалення в регіоні майже ніде не буде. Зокрема, за словами Павла Кириленка, опалення не буде в 11 прифронтових громадах Донеччини. Тож мешканців регіону ще влітку закликали евакуюватися у більш безпечні міста України.

Голова Донецької ОВА також повідомив, що більшість людей із прифронтових населених пунктів уже виїхала, оскільки ворог продовжує застосовувати в області тактику випаленої землі.

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