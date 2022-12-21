Ще вісім жителів Донецької області отримали поранення.

За добу, 20 грудня, російські окупанти безліч разів обстріляли територію Донецької області. Вони вбили двох цивільних у Вугледарі та Торському, а також поранили ще вісьмох людей в інших населених пунктах регіону.

Інформацією про це поділився голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в офіційному Telegram-каналі. Очільник написав: "За 20 грудня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Вугледарі та Торському. Ще 8 людей в області отримали поранення. Поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

Окремо Кириленко зазначив знайдені правоохоронцями тіла двох цивільних у Святогірську. Вони були вбиті рашистами під час окупації міста.

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Росіяни вбивають і калічать мирних українців

Минулої ночі окупанти атакували центр Курахового. В результаті було поранено одну людину та пошкоджено житлові будинки.

За добу 20 грудня рашисти десятки разів обстріляли територію Херсонської області, включаючи Херсон. Вони вбили одного цивільного і поранили ще двох. Зафіксовано також пошкодження безлічі житлових будинків та інших об'єктів.

По території Марганецької, Мировської та Красногригорівської громад Дніпропетровської області окупанти за добу випустили 70 снарядів. В результаті були частково зруйновані різні будівлі.

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