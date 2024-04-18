Окупанти не рахуються з втратами власного особового складу і військової техніки з метою захоплення міста.

Місто Часів Яр у Донецькій області перебуває під повним контролем Збройних сил України, але російські загарбники намагаються знищити місто керованими авіаційними бомбами. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин сказав в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, на східному фронті обстановка останніми днями дещо загострилася, але суттєвого загострення поки що немає.

"В зоні відповідальності нашого оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" найгарячішими напрямками наразі є Бахмутський та Авдіївський, де ворожа авіація і ворожа армія не припиняються спроб й надалі штурмувати позиції наших захисників", - сказав Волошин.

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Речник додав, що окупанти застосовують артилерію, танки, різні безпілотники, а також авіація для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами.

"Ворог намагається усіма можливостями досягти своєї мети - вийти на адмінкордони Донецької області", - додав Волошин.

Він зазначив, що ситуація в районі проведення бойових дій залишається складною, але контрольованою Силами оборони.

"Наразі ворог тисне у більшості на Бахмутському напрямку. Ситуація довкола міста Часів Яр на Донеччині складна. Сили оборони контролюють його, ситуацію. Противника в місті немає", - наголосив Волошин.

Речник зазначив, що загарбники використовують свою перевагу у повітрі, у наявності ракет та боєприпасів великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії. Зокрема, штурмові групи заїздять на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів розвідувального і ударного типу.

"Наразі, також, ворог закидає місто Часів Яр керованими авіаційними бомбами, знищуючи, при цьому, цивільну інфраструктуру", - сказав Волошин.

Як відзначив речник, інфраструктура нищиться таким чином, щоби знищити повністю усе.

Разом з тим, ворог не рахується з втратами ні особового складу, ні техніки.

Часів Яр - ситуація довкола міста

Як повідомляв УНІАН, на східних околицях Часового Яру точаться жорстокі бої. Збройні сили України тримають позиції, хоча окупанти тиснуть шаленими "м'ясними штурмами". Загарбники намагаються закріпитись на кожному кроці, посадці за посадкою.

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