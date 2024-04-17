Ще взимку окупанти створили сильне угруповання і почали рух до Часового Яру і вже на початку квітня росіяни змогли підійти до східних околиць міста.

Після окупації Авдіївки Кремль визначив нову ціль на Донбасі - нею став Часів Яр, який уже перетворився на головну арену для битви.

Як пише Бі-бі-сі, взимку 2021 року це місто вже було наповнене військовими, оскільки в ньому розташований штаб Операції об'єднаних сил. Саме це перетворило звичайне містечко на потужний укріпрайон ЗСУ. Але навесні 2024 року, російські окупанти впритул підійшли до Часового Яру і розбивають його авіаударами.

"Це найвища точка на сотні кілометрів навколо. Місто стоїть на пагорбах, які, наче оборонні мури, захищають його зі сходу та півдня. Найвища точка - 247 м", - зазначило видання й додало, що, окрім рельєфу, Часів Яр має й водну перепону - на східному кінці міста протікає канал Сіверський Донець-Донбас.

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Ще взимку окупанти створили сильне угруповання і почали рух до Часового Яру з Бахмута, і вже на початку квітня росіяни змогли підійти до східних околиць міста з боку сіл Богданівка та Іванівське. Росіянам вдалося знайти щілину між цими селами і вклинитися в оборону ЗСУ.

За деякими даними, окупантам вдалося проникнути в мікрорайон на східному березі каналу. "Саме в цей мікрорайон на крайню вулицю Зелену і вдалося на початку квітня зайти групі окупантів. Українське командування запевняє, що їх уже вибили, російські джерела стверджують протилежне", - зазначило видання.

Однак, візуального підтвердження, що окупанти продовжують перебувати в Часовому Яру, станом на середину квітня немає. Але це не означає покращення ситуації для ЗСУ на цьому напрямку.

Видання зазначило, що окупанти щосили намагаються скористатися моментом, поки мають значну перевагу в чисельності особового складу, авіації та кількості боєприпасів.

"Якщо подивитися на карту висот, то стає зрозуміло, що за Часовим Яром відкривається рівнина, там степ і відкрита місцевість", - прокоментував військовий аналітик та історик Михайло Жирохов. Він додав, що якщо росіяни зможуть захопити Часів Яр, то в них буде вся Краматорсько-Слов'янська агломерація "як на долоні". Це дасть змогу далекобійній артилерії РФ узяти під вогневий контроль логістичні шляхи ЗСУ. Насамперед ідеться про залізничні вузли в Костянтинівці та Краматорську.

Водночас Жирохов зазначив, що на захід від Часового Яру ЗСУ прискореними темпами зводять дві фортифікаційні лінії, щоб ускладнити подальше просування росіян. Але, на думку аналітика, вони не мають наміру безпосередньо штурмувати місто, а спробують обійти його з півдня і півночі. Зараз підрозділи РФ наближаються на флангах до водної перешкоди - каналу Сіверський Донець-Донбас.

Він зазначив, що якщо росіянам вдасться просунутися на флангах, український гарнізон у Часовому Яру буде змушений відійти з міста, щоб уникнути пастки.

Жирохов зазначив, що основним фактором стане те, чи зможе російська армія найближчим часом перетнути канал Сіверський Донець-Донбас, ширина якого становить приблизно 30 м, і створити плацдарм на західному березі.

"Якщо це станеться, то це вказуватиме на те, що [утримувати Часів Яр] залишилося недовго", - підсумував експерт.

Життя в Часовому Яру

До повномасштабного вторгнення в місті мешкало приблизно 13 тис. осіб, але станом на початок квітня залишилося приблизно 700, із них 80-85% - це літні люди, які відмовилися від евакуації. "З лютого 2023 року в Часовому Яру немає газо- і водопостачання та електрики, слабкий мобільний зв'язок. Побут місцевих жителів, які залишилися тут, забезпечується завдяки генераторам і воді зі свердловин", - повідомило видання.

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