Загарбники намагаються закріпитись на кожному кроці, посадка за посадкою.

На східних околицях Часового Яру точаться жорстокі бої. Збройні сили України тримають позиції, хоча окупанти тиснуть шаленими "м'ясними штурмами", не рахуючись з втратами.

Як розповів в інтерв'ю Фокусу військовий аналітик та співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий, найбільше Силам оборони заважає російська авіація. Через нестачу ППО ворог почувається в небі безкарно обстрілюючи наші позиції.

За його словами, загарбники намагаються закріпитись на кожному кроці, посадка за посадкою. Міноборони РФ підігнало на цю ділянку багато живої сили та підкріплення.

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"Основною проблемою зараз є не снаряди, а саме нестача засобів ППО від західних партнерів. Сподіваюсь, що найближчим часом ситуація зміниться, адже йдуть відповідні процеси, тому що всі бачать, як ворог безкарно скидає авіаційні бомби", - пояснив Погорілий.

Він додав, що на Роботинському напрямку ситуація також складна. Противник продовжує шалені "банзай-атаки" залітаючи в населений пункт, але закріпитись йому не вдається завдяки потужній роботі українських воїнів. Як би росіяни не намагались сховатись по підвалах чи норах, все одно артилерія та дрони ЗСУ знищують їх без жодних проблем.

"В основному росіяни намагаються заходити зі сторони Новопрокопівки та із заходу Південного, а також пробують атакувати із Вербового. У них стоїть задача зрізати Роботинський виступ, але роблять вони це невміло та безтолково", - додав експерт.

На його думку, саме авіація та "м'ясні штурми" є основною проблемою на цих ділянках фронту, тоді як зі снарядами стало значно краще. Попри великі втрати загарбників не треба забувати, що українці теж віддають життя за батьківщину, тому ситуація залишається динамічною і не прогнозованою.

Бої за Часів Яр - останні новини

14 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що армія РФ отримала завдання захопити місто до 9 травня.

Українські оборонці водночас наголошують, що навіть незначні просування окупантів не свідчать про збільшення реального шансу захопити місто до вказаного терміну.

Намагаючись зламати героїчну оборону ЗСУ росіяни масовано б'ють по місту авіабомбами.

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