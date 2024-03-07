Ситуація є досить напруженою та змінюється.

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається доволі напруженою, ворог починає застосовувати все більше сил та засобів і починає просуватися до міста Часів Яр. Про це розповіла в ефірі "КИЇВ24" начальниця служби зв’язків з громадськістю 80-ї ОДШБр Уляна Созановська.

"Ситуація в зоні відповідальності нашої бригади - на Бахмутському напрямку залишається дуже напруженою. Ворог починає застосовувати все більше сил, засобів та починає просуватися до міста Часів Яр. Але однозначно їм цього ніхто просто так не дасть", - заявила вона.

Созановська зазначила, що ділянка фронту є нестабільною, тому зараз характеризувати дії в Іванівському не можливо.

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"Ситуація є досить напруженою та змінюється. Тобто характеризувати дії там зараз наразі складно. Але однозначно вони відрізняються веденням бойових дій в міській забудові", - сказала начальниця служби зв’язків з громадськістю 80-ї ОДШБр.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби на Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Раніше військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю УНІАН розповів, що росіяни націлилися на Часів Яр після Авдіївки. "Складна ситуація в Іванівському і на всьому південному фланзі. Напрямок їхнього удару зрозумілий - це Часів Яр. Але це було очевидно, що після взяття Авдіївки цей напрямок стане пріоритетним для ворога. Він для них дуже важливий з точки зору просування на Костянтинівку, а далі - у бік Слов'янська і Краматорська. Їм дуже важливо цей напрямок зафіксувати, тому вони йдуть туди", - сказав Мусієнко.

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