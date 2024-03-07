Тальки на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога.

За добу на фроні ворог завдав 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там зазначили, що на Куп’янському напрямку силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області.

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На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Також, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших захисників.