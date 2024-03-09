На Бахмутському напрямку ворог постійно нарощує свої зусилля щодо проведення наступальних дій та вводить в бій резерви.

Командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного значення Національної гвардії України Сергій Сідорін розповів про поточну ситуацію довкола Часового Яру та Іванівського.

"На Бахмутському напрямку противник постійно нарощує свої зусилля щодо проведення наступальних дій, вводить в бій резерви, поповнює втрати, яких завдаємо ми його підрозділам на постійній основі", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Сідорін додав, що за минулу добу відбулося дев’ять бойових зіткнень з противником в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

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"Бойові дії проходять як в денний час, так і вночі. І очевидно, що подальшим завданням противника буде вийти до населеного пункту Часів Яр", - зауважив командир.

Водночас Сили оборони України намагаються контратакувати, збити противника з ключових ділянок місцевості та не дають йому закріпитися на позиціях, де він перебуває.

"Свої наступальні дії противник супроводжує застосуванням артилерії різних калібрів як по передньому краю, так і по населених пунктах, по Часовому Яру, по логістичних маршрутах, по підрозділах нашої артилерії", - розповів Сідорін і додав, що з покращенням погоди російські загарбники активно почали застосовувати різні дрони та бронетехніку.

На уточнення щодо ситуації довкола села Іванівське, хто його нині контролює та що там відбувається, військовий зауважив, що бої відбуваються "в межах населеного пункту".

"Противник напередодні, раніше, зайшов на населений пункт Іванівське. Зараз бої проходять в межах населеного пункту. Противник намагається штурмувати, проводити як лобові атаки, так і обійти населений пункт", - зазначив Сідорін.

Він додав, що Сили оборони України знаходяться в самому населеному пункті, а лінія зіткнення – доволі динамічна і "позиції переходять з рук в руки".

"Але, щоб контролювала його Російська Федерація в повному обсязі, – такого немає. Там знаходяться Сили оборони України. І йдуть бої", - сказав військовослужбовець.

Спроби окупантів захопити населені пункти на Донеччині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Збройних сил України Ілля Євлаш заявив, що в межах Іванівського Донецької області йдуть жорстокі бої, російські загарбники не припиняють своїх атак.

8 березня начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков зазначив, що взяти Часів Яр Донецької області у російських окупантів спроможності немає, однак вони постійно намагаються штурмувати Сили оборони саме на цьому відтинку фронту.

За його словами, особливо активно противник намагається штурмувати саме напрямок Часового Яру - це Богданівка та Іванівське. І не забуває він про Кліщіївку та Андріївку, де намагається вести активні наступальні дії.

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