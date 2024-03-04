Також окупанти хочуть захопити Часів Яр.

У межах селища Іванівське Донецької області йдуть жорстокі бої, російські загарбники не припиняють своїх атак.

"Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське, йдуть жорсткі бої вже в межах міста. Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника із зайнятих рубежів", - розповів начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі інформаційного телемарафону.

Водночас російські війська намагаються атакувати і в Богданівці, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Загарбники перекидають туди десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв.

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"Ворог має за мету оволодіти населеним пунктом Часів Яр, однак поки що безрезультатно. Українські захисники тримають оборону та не дають противнику просунутися вперед", - додав військовий.

Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини

Вранці у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що за добу Сили оборони відбили 15 російських атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

У вечірньому зведенні йшлося про чотири атаки в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка. Росіяни намагалися покращити там своє тактичне положення.

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