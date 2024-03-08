У супротивника досить щільне ведення вогню, зазначив керівник прес-служби 26-ї артилерійської бригади.

Взяти місто Часів Яр Донецької області у російських окупантів спроможності немає, однак вони постійно намагаються штурмувати Сили оборони саме на цьому відтинку фронту.

Про це сказав начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков в ефірі телемарафону. "Взяти Часів Яр у них спроможності немає. Однак у них є спроможності намагатися постійно нас штурмувати саме на цьому відтинку фронту. До того штурмували піхотним складом, а вже тривалий час ворог залучає і механізовану складову, тобто важку техніку - танки, бойові броньовані машини", - розповів він.

При цьому наголосив, що особливо активно противник намагається штурмувати саме напрямок Часового Яру - це Богданівка, Іванівське. "І не забуває він про Кліщіївку та Андріївку. Тут намагається вести активні наступальні дії", - сказав Калашніков.

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"Якщо брати по забезпеченості снарядів, то є постріли якими ми можемо вражати ворога. Але, звичайно, це не та кількість, яка нам потрібна, і яку бажалося б нам мати", - зазначив він з приводу забезпечення снарядами Сил оборони на Бахмутському напрямку. При цьому додав, що, враховуючи те, що ми на сьогодні використовуємо у великих обсягах НАТівське озброєння, яке є дуже точним, то немає потреби просто стріляти по площині, тобто витрачати настільки дефіцитні снаряди для стріляння навмання. "Ми вражаємо ворога більш точково, більш точно. Але коли є потреба, коли штурмові загони ворога йдуть в атаку, то, звичайно, ми допомагаємо нашим побратимам на першій лінії, то тоді вже працюємо трошки і по площині", - сказав начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади.

За його словами, у ворога досить щільне ведення вогню. "Але якщо порівняти з тим вогневим валом, який він використовував на початку повномасштабного вторгнення - 60-80 тисяч пострілів на добу по всьому фронту, то на сьогодні ця кількість набагато менша. А для того, щоб вести активні наступальні дії, то ворогу потрібно було б більше пострілів. Однак це добре, що в нього снарядів не вистачає", - зазначив Калашніков.

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Як повідомляв УНІАН, офіцер артилерії 4 бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко (позивний "Сонечко") розповів, що на Бахмутському напрямку противник ні на мить не припиняє обстрілів вже багато місяців, маючи перевагу в кількості боєприпасів, бомбардує тили, колись мирні населені пункти.

Зазначив, що надзвичайно важка ситуація під Богданівкою, Іванівським. Ворог робить спроби просуватися у напрямку Часового Яру. Також ворог намагається відбити звільнені Силами оборони території під Кліщіївкою. Тактика ворога полягає в тому, щоб знайти слабке місце в обороні, але це йому не вдається.

Щодня в цих маленьких населених пунктах фактично бої ведуться за кожну посадку, за десятки метрів окопів. Ворог намагається малими групами просуватися в кількох місцях одночасно. Для цього просування концентрують величезні вогневі потужності, якими фактично бомбардують тили. Ворог намагається корегувати свою артилерію під коптери.

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