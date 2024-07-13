За словами речника ОСУВ "Хортиця", ЗСУ наразі успішно відбивають атаки та утримують позиції.

Українська армія має усі шанси витіснити російських окупантів з Часового Яру. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Часів Яр - це українське місто і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше", - запевнив речник.

Волошин зауважив, що впродовж доби російські окупанти намагалися штурмувати та показувати свою присутність в районі Часового Яру за допомогою штурмової авіації.

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Проте він підкреслив, що ЗСУ успішно відбивають атаки та утримують позиції.

Також під час телемарафону військовий розповів, що російські окупанти за добу 325 разів обстріляли Часів Яр. Більшість обстрілів припадає на південну частину міста.

"На Часовоярівському напрямку було понад 1400 мінометних та артилерійських обстрілів. Українські війська відбили десять російських штурмів в районі Часового Яру. Російська авіація на цьому напрямку 17 керованих авіаційних бомб", - сказав Волошин.

Військовослужбовець додав, що армія РФ втратила вбитими та пораненими 220 бійців, ще шістьох захопили у полон.

"На Краматорському напрямку минулої доби українські війська зупинили 11 російських атак, армія РФ намагалась вести активні бойові дії в районі Іванівського, Андріївки та Часового Яру. Свої дії вони підтримували штурмовою авіацією, завдаючи ракетно-бомбових ударів зокрема в районі Часового Яру", - наголосив речник.

Часів Яр - останні новини

Раніше військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов заявив, що Росія кидає у бій за Часів Яр елітні підрозділи.

"Уже 2-4 тижні росіяни кидають у першу хвилю наступу елітні підрозділи. Під Часовим Яром працює ворожа десантура. Зараз противник відвів 98-ту дивізію, а кинув іншу десантуру, але ще ця інформація не підтверджена", - розповів військовий.

Водночас офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко зазначив, що окупанти не можуть активно використовувати артилерію та міномети в районі Часового Яру.

"Велика активність ворожих БПЛА. Але вдало працюють і безпілотні системи Сил оборони. І ворог так чи інакше вимушений відтягувати певним чином свою артилерію собі в тили. Він не може вже так артилерію та мінометами бити по ближньому та дальньому тилу Сил оборони. І він намагається це компенсувати тим, що використовує керовані чи некеровані авіаційні бомби, РСЗО типу "Град" тощо", - пояснив боєць.

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