За увесь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону "Канал" складає близько 5 тисяч осіб.

Дані видання Forbes стосовно того, що Росія у битві за Часів Яр втратила 99 тисяч військових, надто завищені. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хотиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Цифра близька до реальності у тому плані, що міжнародні експерти та аналітики приписали її по всій лінії бойового зіткнення за три місяці. Така цифра може бути", – сказав він.

Зокрема, за його словами, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворожі втрати склали: за квітень – понад 24 тисячі осіб, за травень – майже 26 тисяч, за червень – майже 32 тисячі.

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"Тобто, загальна цифра за три місяці наступальних дій в районі як Часового Яру, так і по всій лінії фронту на східному напрямку становить 82 тисячі окупантів. Є ще й інші напрямки, можливо до 90 тисяч дійде цифра... Я не буду сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону "Канал" складає близько 5 тисяч особового складу російського було знищено, поховано у посадках", – заявив Волошин.

Втрати РФ у війні

Як повідомляв УНІАН, днями видання Forbes написало, що російські війська захопили мікрорайон Канал у Часовому Яру ціною втрати 99 тисяч убитих і поранених військових. Як зазначив генерал австралійської армії у відставці Мік Раян, хоча Росія домоглася певних успіхів, але це далося їй величезною ціною.

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