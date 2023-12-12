Чехія вже передала ЗСУ велику партію танків у кількості більше 60 одиниць, близько 20 самохідних артилерійських установок та гелікоптери Мі-24.

Чехія видала ліцензії на комерційні постачання військової техніки в Україну на загальну суму близько 117 млрд крон (4,7 млрд євро). Менше половини вже завершених проектів становлять близько 51,2 млрд. крон. Про це заявила міністр оборони Чеської Республіки Яна Чорнохова, інформує Radio Prague International.

Урядовець зазначила, що з початку повномасштабного вторгення РФ Чехія поставила Україні військову техніку на 6,2 млрд крон, у тому числі бойові гелікоптери, танки та БМП.

За словами Чорнохової, в рамках місії Європейського союзу з військової допомоги Україні, затвердженої минулого року під час головування Чехії у Раді Євросоюзу, на даний момент на території Чехії пройшли підготовку близько 4000 українських солдатів.

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Військова допомога Чехії Україні

Чехія оприлюднила список зброї, переданої Україні. В цьому переліку є декілька "таємничих" пунктів, які викликають запитання. Зокрема, не зовсім зрозуміло, що це за танки 1968 року, якщо Т-72 почали серійно випускати тільки в 1974 році.

Військові експерти припускають, що цей перелік включає лише те, що передали по лінії Міноборони Чехії в межах міжурядових контактів із Україною. Наприклад, за підрахунками проекту Oryx, лише танків Т-72 Чехія мала передати близько 100 одиниць та до 30 РСЗВ різних типів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Чехія об'єдналася з Тайванем для допомоги Україні. Уповноважений уряду Чехії з питань відновлення України Томаш Копечні похвалив Тайбей як "великого союзника". У свою чергу заступник міністра закордонних справ Тайваню Рой Лі заявив, що допомога Україні розшириться на інші сфери, щоб допомогти відновити нормальне життя, "коли Україна наближається до остаточної перемоги".

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