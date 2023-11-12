Країни спільно допоможуть у відновленні водної та енергетичної систем України.

Уряди Чехії та Тайваню підписали угоду про спільну роботу для допомоги у відбудові України. Як пише Reuters, угода між Тайванем і Чеською Республікою, підписана послами в столицях обох країн, передбачає спільну роботу з відновлення водної та енергетичної систем.

Як зазначає видання, Україна має широку симпатію Тайваню після вторгнення Росії, і багато тайванців бачать паралелі між ситуацією в Україні та загрозою, з якою їхня країна стикається з боку Китаю.

Зазначається, що Тайвань пожертвував понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу та приєднався до санкцій Заходу проти Росії.

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Уповноважений уряду Чехії з питань відновлення України Томаш Копечні похвалив Тайбей як "великого союзника", незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв’язків між країнами (Тайвань не має офіційних дипломатичних відносин з жодною європейською країною, окрім Ватикану).

"Ми дуже раді, що країну, яка захищає нас від нашого імені, Україну, разом з нами підтримує наш великий союзник і друг Тайвань", - сказав він.

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Рой Лі заявив, що допомога Україні розшириться на інші сфери, щоб допомогти відновити нормальне життя, "коли Україна наближається до остаточної перемоги".

Допомога від Чехії Україні

Раніше Міністерство оборони Чехії на запит громадських активістів вперше оприлюднило перелік військової допомоги, переданої Україні від початку повномасштабного російського вторгнення.

Журналісти зазначають, що наведений список є меншим ніж те, що було фактично передано Чехією за останні півтора роки.

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