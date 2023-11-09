Дію мандата на проведення бойової підготовки українських військових у Чехії продовжено до кінця 2024 року.

Чеський Сенат продовжив дію мандата на проведення бойової підготовки українських військовослужбовців у Чехії до кінця 2024 року. Як повідомляє "Радіо Прага", одночасно з цим продовжено термін здійснення більшості зарубіжних місій чеських Збройних сил.

Як заявила міністр оборони Яна Чернохова, її пріоритетом є забезпечення умов для продовження підготовки українських солдатів у протистоянні російській агресії. Вона висловила впевненість, що такі дії Чехії наближають закінчення війни і настання миру.

Відзначається, що ця пропозиція є підставою для перебування в Чехії не тільки українських солдатів, але також військовослужбовців з країн Євросоюзу і НАТО.

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Згідно зі встановленими Правилами, кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії не перевищить 800 осіб, як це було в поточному році. Документом передбачено, що військовослужбовці в Чехії зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів з країн-членів НАТО.

Навчання українських військових за кордоном

Раніше українські екіпажі взяли участь у навчаннях флоту в Британії Joint Warrior-23-II. На цих навчаннях вони відпрацьовують елементи з ведення протимінних дій або участь в протимінних операціях.

Наприкінці жовтня США розпочали навчання українських пілотів польотам на F-16. Вони почали працювати на авіатренажерах, але незабаром повинні пересісти на літаки.

7 листопада до Румунії для проведення таких же навчань прилетіли перші винищувачі F-16 для України. Зараз у Румінії готують навчальні центри для підготовки українських пілотів.

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