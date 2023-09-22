Чехія веде переговори зі Швецією про навчання українських пілотів на винищувачах Gripen на своїй території.

Міністерство оборони Чехія представило для міжвідомчого обговорення проект нового мандата на навчання в країні українських військових. Як повідомляє Radio Prague International, про це 21 вересня повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Він, зокрема, вказала, що Чехія веде переговори зі Швецією про навчання на території Чеської Республіки українських пілотів на винищувачах Gripen.

За словами чеського міністра оборони, навесні і на початку літа на полігоні Лібава в Оломоуці тренувалися близько 2000 українських військовослужбовців. Згідно з раніше прийнятим рішенням уряду, була поставлена мета підготувати до кінця 2023 року на території Чехії близько 4000 українських військових.

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Глава Міноборони заявила, що Чехія продовжить надавати підтримку Україні, в тому числі у формі поставок озброєнь. Хоча запаси в Чехії зменшуються, в майбутньому можливо продовжити передачу зброї Україні, в тому числі завдяки поставкам нової західної техніки.

"Наша техніка [передана Україні] була навіть не з мобілізаційних запасів. Це була та техніка, яку ми ніколи більше не будемо використовувати, і для роботи з нею навіть не було підготовлено якусь значну кількість військовослужбовців", - вказала міністр, уточнивши, що для цієї техніки немає запасних частин і боєприпасів.

Допомога Чехії Україні

З початку вторгнення РФ в Україну, Чехія надала ВСУ боєприпаси, танки, бронемашини, ракетні установки і гаубиці. Начальник генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Ржека зазначав, що у Чехії ще є зброя на складах, яку вона може надати Україні.

Також він зазначав, що Заходу потрібно готуватися до тривалій війні в Україні і до того ж, після її закінчення західним країнам доведеться мати справу з ще більш ворожою Росією.

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