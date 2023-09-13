До того ж він висловив переконання, що Кремль буде становити серйозну загрозу для Заходу навіть після закінчення війни проти України.

Заходу потрібно налаштовуватися на тривалу війну в Україні і на те, що після її закінчення західним країнам доведеться мати справу з ще більш ворожою Росією.

Таку заяву зробив в інтерв'ю агентству Reuters начальник генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Ржека. Коментуючи нинішній український контрнаступ чеський військовий підкреслив, що не розчарований його темпами, всупереч існуванню протилежних оцінок.

"Так виглядає військовий наступ, - сказав Ржека. - Це не як у кіно про Другу світову війну. Це вимагає часу".

"В цілому, думаю, що жодна зі сторін не здатна найближчим часом досягти заявлених цілей, – висловив думку військовий. - Це не триватиме кілька тижнів, це триватиме довго. І важливо, щоб ми продовжували підтримувати українців ще тривалий час".

Оцінюючи допомогу Чехії Україні, Ржека зазначив, що його країна надала дуже багато, враховуючи її розміри, і те, чим володіють чеські збройні сили.

"Ми вивчаємо різні склади, плани та концепції та намагаємося визначити, що ще можемо надати. У нас все ще є дещо, включаючи важку техніку", - поділився військовий.

Крім того, Ржека висловив думку, що Кремль буде діяти менш передбачувано і становити більш серйозну загрозу для Заходу навіть після закінчення військових дій в Україні.

Чеський військовий зазначив, що війна в Україні змусила західних союзників більш серйозно поставитися до колишніх країн СРСР, які були під контролем РФ.

Допомога Чехії Україні

З початку вторгнення РФ в Україну, Чехія надала ВСУ боєприпаси, танки, бронемашини, ракетні установки і гаубиці. Ржека зазначив, що у Чехії ще є зброя на складах, яку вона може надати Україні.

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