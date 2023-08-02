Це необхідний крок для тих, хто хоче легально допомогти Україні, оскільки чехам законом заборонено служити в іноземних збройних силах

Президент Чехії Петр Павел офіційно дозволив ще 14 громадянам своєї країни воювати проти Росії в лавах Збройних сил України.

Як повідомляє видання Irozhlas, це необхідний крок для тих чехів, які хочуть легально допомогти Україні, оскільки чехам законом заборонено служити в іноземних збройних силах, якщо вони не є збройними силами Північноатлантичного альянсу (НАТО) або якщо вони не мають громадянства відповідної держави.

Як зазначає видання, якщо чехи хочуть легально брати участь у бойових діях на боці України, вони повинні спочатку попросити у президента дозволу служити в іноземних збройних силах. Якщо вони в'їхали в Україну, не отримавши цього рішення, за що їм загрожує кримінальне переслідування, вони можуть заднім числом подати заяву на скасування.

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Як повідомила прес-секретар президента Маркета Ржехакова, на даний момент 146 чехів мають згоду глави держави на приєднання до ЗСУ. До 132, які отримали дозвіл від колишнього президента Мілоша Земана, додалися чотирнадцять осіб, яким дав дозвіл Петр Павел.

Крім того, Павел відхилив прохання восьми осіб. Ржехакова відмовилася коментувати причини негативного рішення.

Чеські добровольці у війні в Україні

Чехія дозволила своїм добровольцям воювати на боці України ще в березні 2022 року. А вже в травні 103 чехи отримали дозвіл від свого президента Земана воювати на боці ЗСУ.

У червні 2022 року повідомлялося, що в Україні загинув перший чеський солдат-доброволець, який воював у складі Збройних сил України на Донбасі.

Також Чехія надає Україні військову допомогу.

7 липня прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив, що Україна отримає штурмові вертольоти і тисячі великокаліберних боєприпасів.

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