Росіяни вдарили по Чорнобаївській та Білозерській громадах.

У результаті нічного ворожого обстрілу Херсонщини є загиблий і травмовані, серед них дитина.

Як інформує Офіс ненерального прокурора, в ніч на 12 жовтня 2023 року російські військові обстріляли Чорнобаївську та Білозерську громади. У селищі Чорнобаївка через обстріл загинув місцевий житель. У смт Білозерка окупанти поцілили по приватному будинку. Осколкові поранення отримав чоловік та неповнолітня дівчина. Їм надано медичну допомогу на місці.

У населених пунктах пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

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Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Яка ситуація на Херсонщині - зараз це варто знати

Обстріли Херсону та області російськими окупантами відбуваються щодня. Зокрема, 25 вересня на Херсонщині через ворожі удари було багато загиблих та поранених. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, територію та будівлі навчальних закладів та ЖЕКу у Бериславському районі. Також було завдано удару по адмінбудівлі у Херсонському районі, будівлі навчальних закладів, гуртожитку, аптеці, підприємству харчової промисловості та ринку в Херсоні. Через цю атаку 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення.

А вчора, 11 жовтня, російські військові завдали удару по Херсону. Як повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, у передмісті ворог з дрона атакував поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Він інформував про трьох поранених, одного з них було відразу ушпиталено, він у важкому стані.

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