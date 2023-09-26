Вранці загарбники знов почали обстріли, є постраждалі.

На правобережжі Херсонської області через масовані ворожі удари багато людей загинуло та поранено.

Як повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 93 обстріли, випустивши понад 490 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів, авіації та БПЛА, один з них був ракетний.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, територію та будівлі навчальних закладів та ЖЕКу у Бериславському районі. Також завдано удару по адмінбудівлі у Херсонському районі, будівлі навчальних закладів, гуртожитку, аптеці, підприємстуі харчової промисловості та ринку в Херсоні.

"Через російську агресію 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення", - наголошує Прокудін.

Зокрема, близько 21:00 під удар потрапив населений пункт Киселівка, де травмовані четверо людей, серед них - двоє чоловіків 28 і 64 років та дві жінки - 67-річна й 68-річна, яку доставлено до лікарні в стані середньої важкості.

Посадовець також розповів, що російські військові завдали удару по ринку у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл знищено торговельні точки, пошкоджено аптеку, у навколишніх будинках – вибито вікна. Поранення отримала 45-річна продавчиня. Її шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Прокудін оприлюднив відео з наслідками цього обстрілу.

Крім того, вже сьогодні о 05:00 ворог вдарив з авіації по Ольгівці – масштаби руйнувань встановлюються. Через дві години, близько 07:00, армія РФ обстріляла Херсон та Киселівку, де, за попередніми даними, є постраждалі.

Атака по Одеській області сьогодні - що відомо

Нагадаємо, вночі 26 вересня російські загарбники протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одещину. В Ізмаїльському районі окупанти влучили у припортову інфраструктуру, де постраждали двоє чоловіків - водії вантажівок. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, із яких шість зайнялися.

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