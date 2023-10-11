У передмісті ворог з дрона атакував ритуальний транспорт.

Сьогодні російські військові завдали удару по Херсону - скинули вибухівку на поминальну процесію. Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Армія РФ продовжує доводити свою терористичну сутність! У передмісті Херсона ворог з дрона атакував поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Попередньо відомо про трьох поранених", - розповів посадовець.

За його даними, одного з них постраждалих вже ушпиталено, він у важкому стані. Наразі інформація щодо наслідків цього удару уточнюється.

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Удари РФ по цивільних об'єктах

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня армія РФ вдарила по кафе в селі Гроза Харківської області ракетою "Іскандер-М". На той момент у закладі поминали військовослужбовця, якого перепоховали в рідному селі. Одразу було відомо про загибель щонайменше 51 людини, але згодом кількість жертв зростала, тому що потрібен був час для ідентифікування останків. Сьогодні, 11 жовтня, стало відомо, що ідентифіковано ще двох загиблих - кількість жертв збільшилася до 55 людей.

Правоохоронці вже встановили двох чоловіків, які скоригували ракетний удар по кафе. Це двоє рідних братів, які раніше проживали у цьому селі та перейшли на бік загарбників.

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