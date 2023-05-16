Противник атакував малими піхотними групами за підтримки артилерії.

Бійці Державної прикордонної служби України відбили два штурми російських загарбників у Бахмуті Донецької області, знищено знешкоджено 9 окупантів.

Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

"Прикордонники відбили два штурми ворога. Противник атакував малими піхотними групами за підтримки артилерії. Відкривши вогонь на ураження, бійці ДПСУ відкинули загарбників від лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

В Держприкордонслужбі поінформували, що у стрілецьких боях українські захисники знищили 3 окупантів, 6 – поранили.

Бої за Бахмут: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Міноборони повідомили, що ЗСУ звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що станом на 13 травня під час недавніх контратак захисники України під Бахмутом звільнили від ворога 16,85 квадратних кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: