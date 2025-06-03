У Чернігові, Одесі та на Харківщині є загиблі та постраждалі.

Вночі Росія вчергове атакувала Україну дронами, у кількох областях внаслідок влучань відбулися руйнування, є загиблі та постраждалі.

За повідомленням голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, вночі Чернігів зазнав атаки російських безпілотників типу "Герань 2".

"Є пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі. Ворог також поцілив у промислове підприємство, наразі підрозділи ДСНС локалізують пожежу", - зазначив він.

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За даними Чауса, внаслідок атаки поранено троє людей - жінка та двоє чоловіків. Їх із серйозними травмами госпіталізовано до лікарень.

Водночас начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський уточнив, що постраждали 4 особи - дві жінки та два чоловіки. Причому чоловіки отримали тяжкі поранення.

Він зазначив, що пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство, згорів приватний будинок.

У Балаклії Харківської області також відбулися влучання по цивільному підприємству, повідомив начальник МВА Віталій Карабанов.

"На жаль, маємо одного загиблого та одного пораненого серед працівників підприємства", - додав він.

В Одесі через нічну атаку пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки, повідомив мер міста Геннадій Труханов. Згодом у ДСНС додали, що внаслідок атаки постраждали 4 людини

"За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування", - зазначають рятувальники.

Тим часом відбувся новий раунд переговорів РФ і України

Зустріч у Стамбулі тривала трохи більше години та завершилася без прориву в питанні припинення вогню.

Голова російської делегації на мирних переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що РФ запропонувала Україні припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, щоб була можливість забрати тіла загиблих військових. Своєю чергою Україна вимагає запровадити повне і безумовне припинення вогню на суходолі, у повітряному просторі і на морі.

Водночас російська сторона підтвердила ймовірний новий обмін полоненими. За словами Мединського, усі важкопоранені і важкохворі будуть обмінені за формулою "всі на всіх", за цією формою обмінені будуть і молоді солдати. Він додав, що найбільший з початку війни обмін полоненими між РФ та Україною охопить "від 1000 до 1200 осіб".

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