Голова російської делегації підтвердив майбутній обмін полоненими.

РФ запропонувала Україні припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, щоб була можливість забрати тіла загиблих військових. Про це заявив голова російської делегації на мирних переговорах у Стамбулі Володимир Мединський, повідомляють російські ЗМІ.

"Припинення вогню повинно дозволити зібрати тіла загиблих", - цитують Мединського медіа.

Також він підтвердив ймовірний новий обмін полоненими.

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"Усі важкопоранені і важкохворі будуть обмінені за формулою "всі на всіх", за цією формою обмінені будуть і молоді солдати", - сказав він.

Мединський уточнив, що найбільший з початку війний обмін полоненими між Росією та Україною охопить "від 1000 до 1200 осіб".

Що ж до тіл загиблих військовослужбовців, то, за словами Мединського, РФ передасть Україні в односторонньому порядку "6000 заморожених тіл українських офіцерів". Він додав, що не знає, чи є в української сторони тіла російських офіцерів.

"Обміни будуть відбуватися регулярно, в робочому порядку", - зазначив очільник делегації.

Крім того, за його словами, РФ передала Україні меморандум, у якому описані "кроки як досягти миру".

Новий раунд переговорів у Стамбулі: що відомо

Як писав раніше УНІАН, у Стамбулі Україна та РФ домовилися про новий обмін полоненими, повідомив очільник української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, на переговорах увага зосереджувалася на потребі обміну тяжко хворих та на обміні тіл померлих. Також "домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів (в обмін) на 6 тисяч", сказав міністр.

Стало відомо, що Росія, як і перед минулим раундом переговорів у Стамбулі, наполягала, аби США не було на зустрічі, розповів речник МЗС Георгій Тихий. Водночас, на його думку, американці мають бути присутні на перемовинах. "Що вони приховують - це питання до них. Я думаю, треба їх питати, що вони бояться показати американцям", - сказав Тихий.

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