У Сумській області чули вибух.

Сьогодні вночі протиповітряна оборона України збиває безпілотні літальні апарати, якими країну атакують російські загарбники.

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Оновлено о 01:15: Командування Повітряних сил фіксує безпілотники на Чернігівщині (летять у напрямку Новгород-Сіверського, Холмів, Бобровиці), Харківщині (курсом на Старий Салтів, Козачу Лопань) та Донеччині (декілька груп у напрямку Добропілля).

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Станом на 00:55 повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях. Раніше Суспільне повідомило про вибух на Сумщині.

Обстріли України

Як відомо, Росія суттєво наростила інтенсивність атак дронами на Україну, встановлюючи нові "рекорди" за кількістю застосованих безпілотників.

Лише в ніч на 1 червня окупанти запустили по Україні 472 БПЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори, а також три балістичні й чотири крилаті ракети. Силам ППО вдалося знешкодити 385 засобів повітряного нападу.

За словами президента Володимира Зеленського, напередодні масштабної атаки на російські авіабази українська розвідка зафіксувала підготовку РФ до нового масованого удару по Україні.

Він зауважив, що російські війська вже мають напоготові ракети типу "Калібр", розміщені на морських носіях. У зв’язку з цим президент закликав громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та не нехтувати безпекою.

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