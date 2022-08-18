Збройні сили України роблять усе для того, аби обстріли окупантів були неможливими.

Наразі примусова евакуація людей з населених пунктів Дніпропетровської області, які перебувають під постійними обстрілами російських окупантів з боку Запорізької АЕС, не планується.

Про це під час онлайн-брифінгу сказав голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук.

"Місто Нікополь – це понад 100 тис. жителів, з них вже частина переїхала до Кривого Рогу, до інших громад, але велика частина людей залишається. Є чати і оповіщення, і люди миттєво реагують на всі сигнали повітряної тривоги або небезпеки... Примусова евакуація не планувалася і не планується", - сказав Лукашук.

Він додав, що Збройні сили України роблять усе для того, аби обстріли окупантів були неможливими.

За його словами, російські окупанти після обстрілів одразу переміщують техніку в сторону Енергодара, фактично для власного прикриття в межах Запорізької АЕС.

Нагадаємо, дещо раніше військовий експерт розповів, чи можуть російські окупанти захопити Нікополь.

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