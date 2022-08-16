У місті зруйновано та пошкоджено більше 20 приватних будинків, 3 об‘єкти господарювання і 8 господарчих споруд, перебито лінії електропередач.

Сьогодні ворог вкотре обстріляв Дніпропетровську область. Вже відомо, що є постраждалі. Кількість людей, які отримали травми внаслідок обстрілу Нікополя, зросла до 5 осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Щодо обстрілу Нікополя, який стався сьогодні пообідні. За оновленою інформацією, внаслідок атаки по місту з "Градів" та зі ствольної артилерії постраждало 5 людей", - написав він.

За інформацією голови облради, рятувальники ліквідували 4 пожежі у приватних будинках.

"Один будинок зруйновано, ще 20 пошкоджено. Також зачепило будівлі 3-х об‘єктів господарювання і 8 господарчих споруд. Було перебито лінії електропередач, без світла залишилось близько 500 абонентів. Але аварійні бригади працюють оперативно, тож до кінця дня планується повне відновлення електропостачання", - зауважив Лукашук.

Він додав, що у Криворізькому районі під обстріл потрапили прикордонні території Зеленодольської громади, без постраждалих. В усіх інших районах області день минув тихо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський назвав єдиний спосіб вплинути на Путіна.

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