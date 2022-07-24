За його словами, російські окупанти обстрілюють Нікополь для терору.

Мета обстрілу міста Нікополь Дніпропетровської області одна – це терор.

Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі єдиного телемарафону.

"Мета обстрілу Нікополя одна – це терор. Терор цивільного населення, тиск на збройні сили України морально-психологічний та тиск на владу України. Це те саме, що вони роблять в Миколаєві, Харкові та інших містах, які перебувають у зоні ураження їхньої ствольної та реактивної артилерії", - висловив думку експерт.

Він зазначив, що якщо розглядати атаки на Нікополь, як підготовку до форсування чи штурму міста, то у росіян немає на це ресурсу.

"Вони можуть використати ресурс деяких диверсійних груп, але масштабного форсування вони не зможуть зробити, тому що є лінії оборони, ЗСУ, які там закріплені та мають більш вигідні оборонні позиції. Саме тому це вже неможливо зробити фактично. Тому це виключно терор на сьогодні", - сказав Коваленко.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня окупанти обстріляли Нікополь, внаслідок чого у місті було пошкоджено річковий порт, залізничну колію та 25 житлових будинків. Жертвою обстрілу стала одна людина.

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