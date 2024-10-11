МЗС України вважає неприйнятними сурогатні і наївні рішення про поступки під фіговим листком "реалізму".

МЗС України спростовує маніпулятивні твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору коштом власного суверенітету та територіальної цілісності.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. "Наголошуємо на неприйнятності таких поступок", - йдеться у заяві. Як відзначили у зовнішньополітичному відомстві, подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу.

"Єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеосяжного, справедливого та сталого миру для України була і залишається Формула миру, яка заснована на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - сказано у заяві.

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В МЗС нагадали, що після успішного Першого Глобального Саміту миру в Швейцарії, який обʼєднав понад сотню учасників довкола поваги до міжнародного права, триває процес підготовки до Другого Саміту миру. Зокрема, уже відбулися тематичні зустрічі з пунктів Формули миру щодо енергетичної та продовольчої безпеки, а також відновлення справедливості. Невдовзі плануються заходи з інших пунктів цієї ініціативи:

"Наразі всі конструктивні мирні зусилля спрямовані саме на ефективну імплементацію формули миру. При цьому варто окремо підкреслити, що план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським партнерам України, є не заміною формули, а практичним інструментом для її впровадження".

У цьому зв'язку, сказано, що принцип "жодних домовленостей про Україну без України" та імператив поваги до міжнародного права та Статуту ООН залишаються обовʼязковими та незмінними для всіх. Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують.

"Жодна інша країна в світі не прагне миру так, як Україна. Водночас нашою метою є не фіктивний, а всеосяжний, справедливий та сталий мир, який гарантуватиме безпеку для нашого народу, забезпечить відповідальність за російські злочини та унеможливить повторення агресії. Переконані, що така мета відповідає також інтересам усіх миролюбних країн і їхніх народів", - заявили в МЗС.

Крім того, Україна та український народ вже неодноразово доводили власним героїзмом помилковість скептичних заголовків іноземних ЗМІ.

"Це урок для всіх: потрібні сміливість та рішучість у впровадженні формули миру, а не сурогатні, слабкі та наївні рішення під фіговим листком "реалізму", які лише дадуть агресору можливість підготувати новий напад на нашу державу та решту вільного світу", - заявили в МЗС.

Дипломати закликають всі держави та міжнародні організації, всіх лідерів, політиків і громадських діячів, які поважають Статут ООН, міжнародне право та цінність людського життя, обʼєднати зусилля задля відновлення реального сталого та справедливого миру, а не підживлення ілюзій та апетитів агресора.

Важливі новини України - що повідомлялося

Видання Bloomberg з посиланням на інформовані джерела серед високопосадовців НАТО писало, що союзники України вважають, що президент Володимир Зеленський може змінити свій підхід до умов завершення війни. Наразі в НАТО шукають шляхи для завершення бойових дій.

Водночас, Bloomberg повідомляло, що розмови про поступки України, ймовірно, тільки зміцнять упевненість Путіна в тому, що Росія зможе "пережити Захід" у цій війні. Основоположне питання для союзників України полягає в тому, чи продовжать вони дозволяти Путіну отримувати вигоду з військової агресії.

Ветеран армії США і письменник Адріан Боненбергер вважає, що якщо Захід нав’яже Україні мир на умовах Росії, це породить масштабну хвилю еміграції українців. За його підрахунками, мир на умовах Росії призведе до того, що загалом близько 8-12 мільйонів, якщо не більше, опиняться в Європі та США без надії на повернення.

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