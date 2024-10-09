Зеленський може пом'якшити позицію щодо умов завершення війни, - Bloomberg

Союзники України вважають, що Україна залишила собі стратегічний простір для маневрів.

Союзники України вважають, що президент Володимир Зеленський може змінити свій підхід до умов завершення війни. Наразі в НАТО шукають шляхи для завершення бойових дій, пише Bloomberg з посиланням на інформовані джерела серед високопосадовців НАТО.

Хоча Зеленський публічно назвав основні вимоги України - повне виведення російських військ і членство в НАТО, він також виключив будь-які поступки щодо суверенітету чи території. Проте, враховуючи, що країна готується до третьої зими війни, а підтримка Заходу починає слабшати, українські чиновники натякнули на необхідність початку обговорень стратегії завершення конфлікту.

Очікувалося, що детальніше про це говоритимуть на зустрічі у форматі "Рамштайн". Втім, президент США Джо Байден скасував візит через ураган Мілтон. Разом з тим, Зеленський прагне заручитися підтримкою для свого плану перемоги, який передбачає конкретні кроки для справедливого завершення війни.

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Офіційні особи США попросили Київ розробити план дій на наступний рік, включаючи військову підтримку та фінансову допомогу. Зеленський обіцяв надати деталі після консультацій із союзниками. Однак він категорично відкидає можливість територіальних поступок, незважаючи на те, що деякі західні партнери тиснуть на Україну для більш чіткого бачення кінця війни. У понеділок Зеленський сказав:

"Ми запрошуємо наших партнерів визначити, як вони бачать кінець цієї війни, місце України в архітектурі глобальної безпеки та спільні кроки, які можуть привести цю війну до завершення".

Оскільки Київ ще не розкрив усіх деталей свого "плану перемоги", один чиновник припустив, що українські посадовці можуть мати елемент стратегічної нечіткості, який дає їм простір для подальшого руху.

Членство України в НАТО залишається одним з основних питань, яке розділяє союзників. За словами офіційних осіб, на Байдена чиниться тиск, щоб він надіслав Києву пряме запрошення приєднатися до альянсу. І хоча малоймовірно, що президент США це зробить, така пропозиція розглядається як потенційна фішка для будь-яких переговорів за участю Кремля. Водночас, на думку деяких аналітиків, надійні двосторонні гарантії безпеки, особливо з боку США, могли б де-факто замінити членство.

Крім того, політична ситуація в США, зокрема президентські вибори, може вплинути на хід війни. Кандидатка від демократів Камала Гарріс не визначилася зі своєю позицією щодо вступу України в НАТО, тоді як Дональд Трамп обіцяє швидко завершити війну, можливо, не на користь Києва.

Європейські країни також стикаються з фінансовими труднощами, що ускладнює надання допомоги Україні. Окрім того, Київ зіткнувся з вимогою від Глобального Півдня активізувати мирні переговори з Росією.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, Захід почав тиснути на Київ, змушуючи до переговорів з РФ. Невдалий візит Зеленського до США був частиною цього розвороту.

Також ми розповідали, що на фронті Україна перейшла до стратегії повільного відступу. Зараз головна увага приділяється не стільки контролю над територіями, скільки знищенню наступального потенціалу агресора.

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