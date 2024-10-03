Раніше російська пропаганда заявила про удар по Курчатову Курської області і пов'язала це з нібито атакою на місцеву АЕС.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на твердження деяких російських ЗМІ про те, що українські військові нібито намагалися завдати удару по Курській атомній електростанції. Прес-секретар МЗС Георгій Тихий відкинув ці звинувачення.

"Ми категорично відкидаємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу від неї. На відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення або об'єкти цивільної інфраструктури", - написав він.

"Удар" Курської атомної електростанції

Російські новинні телеграм-канали повідомляли про вибух (деякі - про кілька вибухів) за кілька кілометрів від Курської атомної електростанції.

Відео дня

Деякі з цих каналів стверджували, що відносно недалеко від АЕС впала збита українська плануюча бомба, інші ж писали про нові вибухи, тобто, вторинну детонацію на місці удару.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов у четвер заявив, що український дрон, "придушений" засобами РЕБ, упав на якусь господарську споруду, яка не має стосунку до АЕС.

У мережі з'явилося кілька фотографій і відео пожежі. Вони дають змогу з дуже великою часткою ймовірності припустити, що удар дрона припав на ангар у східній частині міста Курчатов приблизно за шість кілометрів від АЕС.

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