Україна буде готова говорити лише з тією Росією, яка буде поважати Україну і поверне усі окуповані землі.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україну у війні з Росією не цікавить Москва і Санкт-Петербург, а виключно повернення українських земель.

Про це президент України сказав в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи колись поновляться переговори з Росією з огляду на те, що немає мети дійти до Москви, як це було у 1945 році у випадку з Берліном.

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"Нас не цікавить Москва. Нас не цікавить Санкт-Петербург. Нас не зацікавлять чужі землі. Нас не цікавить життя Російської Федерації. Тому нас цікавить тільки наша земля. І ми хочемо її деокупувати. Ось і все. Розмовляти з Росією треба, з тією Росією, яка готова поважати вас. Яка готова говорити не зброєю, а словами. Яка готова вам віддати, тим чи іншим шляхом, ваші законні території згідно з міжнародним правом. От із цією Росією можна буде говорити. Але не з нацистською", - наголосив Зеленський.

Формула миру від Зеленського

У листопаді 2022 року в Індонезії відбувся саміт G20. На саміті Зеленський представив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. За словами президента України, кожен пункт формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча та енергетична безпека; протидія екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

12 грудня Зеленський, виступаючи на саміті G7, назвав три кроки, необхідні для прискорення миру. Йдеться про надання Україні необхідного для захисту сучасного озброєння; збереження фінансової, енергетичної та соціальної стабільності; нову дипломатію для наближення звільнення всіх українських полонених і територій.

Він також озвучив заклик до Росії почати виведення військ з України на Різдво. Він наголосив, якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій.

Взимку Україна планує провести саміт за участі країн-партнерів щодо виконання запропонованої нею формули миру.

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