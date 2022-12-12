Йдеться про озброєння, фінансову стабільність та нову дипломатію.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті G7, назвав три кроки, необхідні для прискорення миру.

"Росія продовжує агресію, а отже, має бути продовжена й підтримка України. Маємо зробити давно очікувані кроки – те, що прискорить настання миру. Їх три", - сказав президент під час звернення до учасників саміту G7, повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.

За його словами, перший крок – "нова сила". Йдеться про те, що Україна потребує сучасних танків, незмінної підтримки артилерією, гарматами та снарядами.

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"Ми потребуємо більше реактивної артилерії та більш далекобійних ракет. Що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія", - зазначив Зеленський.

Другий крок, за словами президента, "нова міцність".

"Маємо зберегти й наступного року фінансову, енергетичну та соціальну стабільність. Не програти в цьому – це виграти в усьому", - підкреслив глава держави.

Як зазначив далі Зеленський, третій крок – це нова дипломатія.

"Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всіх наших людей і всіх наших територій", - сказав президент.

Він подякував G7 за "історичну підтримку" України.

Саміт G7

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Зеленський заявив, що Україна очікує важливих результатів від саміту G7.

Сьогодні, 12 грудня, під керівництвом канцлера Німеччини Олафа Шольца відбувається онлайн-зустріч лідерів "Групи семи". Глави держав обговорять невідкладні потреби України після нападів Росії на енергетичну інфраструктуру країни.

Крім того, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу збираються в Брюсселі, щоб обговорити, як підтримати Україну взимку.