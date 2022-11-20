Президент підкреслив, що "формула" миру України - це "формула" миру для світу.

Президент Володимир Зеленський повідомив "формулу" досягнення миру і закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

"Українська формула миру дуже чітка, і кожен її пункт абсолютно пропрацьований. Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни", - сказав Зеленський у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

За його словами, кожен з цих пунктів – це конкретні рішення, те, що потрібно зробити для безпеки, російська агресія не просто припиниться – будуть відновлені стабільність і передбачуваність для всіх у світі.

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"Ось чому наша формула миру – це формула миру для світу", - додав президент.

Він закликав лідерів іноземних держав обрати той елемент формули миру, який вони зможуть допомогти Україні реалізувати.

"Україна справді бажає миру. Але, щоб мир відновити, ми потребуємо підтримки. Саме тому зараз я звертаюся до вас. Україна завжди допомагає. Це точно знають десятки країн у світі, чия безпека безпосередньо залежить від співпраці з Україною", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що цього року, коли Росія заблокувала Чорне море й українські порти, сотні мільйонів людей у різних країнах опинилися на межі жорстокої продовольчої кризи.

"Коли нам вдалося відновити наш експорт і повернути на продовольчий ринок мільйони тонн української аграрної продукції, нарешті почало зʼявлятися відчуття стабільності. Ось чому так важливо, щоб ми все ж зупинили російську агресію. Це не просто про нашу країну, яку Росія намагається захопити. Це не просто про нашу землю й ресурси, які Росія хоче привласнити", - наголосив Зеленський.

Мир в Україні: що відомо про переговори

Зеленський під час спілкування з журналістами 16 листопада розповів, що західні партнери передали йому сигнали від Путіна про готовність до переговорів. Президент України запропонував публічну форму дипломатичних бесід, адже Росія "веде публічну війну".

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков відповів на це: "Таких переговорів не буває. А тим більше публічні переговори в такій мірі".

Пєсков також визнав терористичні удари рашистів по енергетичних об'єктах України спробою схилити нашу країну до переговорів і поступок.

Як повідомили у ГУР МО, військові поразки Росії посилюють бажання кремлівського режиму розпочати переговори. Але для ведення ефективних дипломатичних бесід з РФ необхідно прогнати окупантів з України.

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