Однією з цілей ворога може бути виснаження української армії.

Інститут вивчення війни вважає, що росіяни навряд зможуть провести новий наступ цього літа, оскільки мають відчутні обмеження у зброї та живій силі.

"Російським військам, ймовірно, бракує ширшого оперативного потенціалу для проведення окремої відновленої наступальної операції в Донецькій області чи деінде на фронті цього літа", — зазначили аналітики ISW у своєму звіті.

За словами експертів, періодичні локальні механізовані штурми РФ у Донецькій області демонструють ступінь поточного наступального потенціалу окупантів. На їхню думку, військове командування противника може представити росіянам обмежені тактичні успіхи на сході України як головну перемогу. При цьому вони намагаються змусити загарбників просунутися якомога далі на Донеччині, попри втрати у процесі.

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За оцінкою аналітиків, на цей момент, війська РФ мають достатньо бронетехніки для проведення періодичних ротних і більших механізованих штурмів по всій лінії фронту в коротко- і середньостроковій перспективі.

"Однак незрозуміло, чи мають російські війська необхідні резерви бронетехніки для проведення одночасних широкомасштабних наступальних операцій на кількох ділянках фронту і для заміщення зростаючих втрат бронетехніки, які можуть виникнути в результаті інтенсифікації механізованих операцій", — зауважують в ISW.

Як додається, операції загарбників завдають значних втрат і Збройним силам України. Послаблення українських можливостей на виснаження може бути однією з цілей ворога, незалежно від того, чи здобудуть росіяни значних успіхів, чи ні.

"Такий підхід до виснаження узгоджується із загальною стратегією Путіна щодо України, яка ґрунтується на припущенні, що Росія зможе утримати будь-яку територію, яку захоплять російські війська", — пояснили аналітики.

Війна в Україні - останні новини

Як пише The Telegraph, величезний наступ Кремля мав покласти край війні, але великого прориву чи краху України не відбулося. Це міг бути виграшний удар, оскільки Україні не вистачає людей, боєприпасів і окопів. Але до кінця літа залишилося близько двох місяців, і Росія не змогла досягти своїх найамбітніших цілей: не відбулося ні грандіозного російського прориву, ні загального краху української лінії фронту.

Військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий назвав дві військові переваги, які ще поки залишаються у росіян – кількість солдатів, і удари авіабомбами. Він також зазначив, що восени Україна має "абсолютно реальний шанс переламати хід війни на свою користь".

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