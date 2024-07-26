Напряму до траси T0504 окупантам залишилося близько 6 км через село Воздвиженка.

Просуваючись на захід від Авдіївки, російські окупанти загрожують автотрасі T0504, яку називають "дорогою життя".

Наразі це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру, пише BILD. Водночас росіяни розширюють плацдарм у районі Очеретиного, захоплюючи найближчі населені пункти, щоб вийти на оперативний рівень. Як вважає експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, ці два маневри пов'язані один з одним.

Він зазначив, що безпосередньо до траси T0504 окупантам залишилося близько 6 км через село Воздвиженка. Але ЗСУ вже вибудували там міцну оборону й успішно стримують російські війська на цій невеликій ділянці.

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"Якщо ж РФ захопить якомога більше території на захід, то зможе наступати на північ у напрямку траси широким фронтом. Тоді оборонятися ЗСУ буде набагато складніше", - констатував аналітик.

Війна в Україні: новини

Бригадний генерал, командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що за місяць-півтора РФ не зможе вести активні штурми на багатьох напрямках. Він переконаний, що росіяни в будь-якому разі стануть в оборону. Водночас, за його словами, Україні за цей час потрібно сформувати підрозділи і підготувати їх.

Російським окупантам на фронті вдається застати військових Сил оборони зненацька навіть в очевидних ситуаціях, сказав начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич.

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