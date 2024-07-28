Літній наступ Росії провалюється, прориву не сталося, - The Telegraph

Журналісти зазначили, що тактика Росії має ознаки почерку Валерія Герасимова.

Величезний наступ Кремля мав покласти край війні, але великого прориву чи краху України не відбулося.

Як пише The Telegraph, це міг бути виграшний удар, оскільки Україні не вистачає людей, боєприпасів і окопів. Але до кінця літа залишилося близько двох місяців, і Росія не змогла досягти своїх найамбітніших цілей: не відбулося ні грандіозного російського прориву, ні загального краху української лінії фронту.

Здобутки, яких досягла російська армія, досягалися дуже повільно та коштували величезних витрат: британське міністерство оборони минулого тижня заявило, що Росія зазнала втрат 1262 та 1162 осіб на день у травні та червні відповідно – це найбільше за час конфлікту.

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Проте російські війська продовжують просуватися, часом із загрозливою швидкістю.

Український проєкт Deep State повідомив, що "хаотичне відведення однієї з піхотних бригад" у цьому ж районі призвело до майже оточення 31-ї окремої механізованої бригади біля села Прогрес.

"Найгіршого сценарію, ймовірно, вдалося запобігти, але він все ще має негативну траєкторію. Україна втрачатиме більше території протягом найближчих місяців", - сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі.

Битва

На початку цієї кампанії було кілька прогнозів про те, що російський бліцкриг пройде аж до Києва. Зараз про це не йдеться. Але у Росії все ще є одна головна територіальна мета: захоплення усієї або більшої частини Донецької області.

Якщо і коли почнуться мирні переговори – а росіяни явно сподіваються, що перемога Дональда Трампа в листопаді дасть їм хорошу позицію для їх початку – вони намагатимуться зберегти все, що вони окупували.

Якщо до того моменту вони окупують Слов’янськ, Краматорськ, Покровськ, то можуть продати такий результат як перемогу у цій війні. Очевидно, що Росія наразі має перевагу в людях, техніці та боєприпасах. Їм потрібно використовувати це вікно домінування.

План

План, за яким пішли росіяни, має характерні риси генерала Валерія Герасимова - великі втрати та безглузде розпорошення зусиль.

Основні напрямки включали:

наступ через кордон з Бєлгородської області на північний схід від Харкова з метою відтягнення українських резервів з Донбасу;

ривок до р. Оскіл на південь від Куп'янська, щоб загрожувати Харкову з іншого боку;

дві головні атаки далі на південь, від Бахмута до міста Часів Яр на вершині пагорба та від Авдіївки до міста Покровськ.

За останній місяць розгорнувся допоміжний наступ на Ню-Йорк і Торецьк, між боями за Часів Яр і Покровськ. Були також напади далі на південь, спрямовані на загрозу Кураховому.

Харків

Штурм Харкова 10 травня став першим прямим транскордонним наступом великого масштабу з 2022 року і мав дві мети: створити буферну зону для запобігання українським ударам і рейдам у Бєлгородську область, а також відволікти українські резерви від головного фронту на Донбасі.

Перший явно провалився. Попри початковий успіх, росіяни швидко вичерпалися й почали втрачати позиції. Зараз вони розділені на два окремі поселення навколо міста Вовчанськ і хутора Лук’янське.

Друга мета була більш успішною. Україна була змушена відвернути кілька бригад і батальйонів з інших місць на лінії фронту, щоб стримати загрозу.

"Дефіцит мобільних резервів є промовистим: нещодавні успіхи Росії в напрямку Ню-Йорка, Торецька та Покровська характеризуються відсутністю українських замін для посилення лінії", - пише видання.

Донбас

"Росіяни розпочали наступ на Харків приблизно за місяць до того, як це було заплановано", - сказав Кофман.

Ідея раннього старту полягала в тому, щоб застати українців зненацька, але це також застало росіян зненацька. 4-й армійський корпус, виділений для участі в операції, ще не закінчив навчання і до того, як на Донбасі по-справжньому почалися штурми, було відставання приблизно в місяць.

Коли Харківська операція почала зриватися, російське верховне командування вивело війська з Донбасу, щоб відправити їх на північ. Можливо, це зволікання врятувало українців від краху.

Покровськ і Часів Яр

Бої на Донбасі по-справжньому не припинялися з зими. Але з 10 травня – дня початку атаки на Харків – росіяни просунулися щонайбільше чотири милі до Покровська, приблизно стільки ж до Прогресу та 3,37 милі до Нью-Йорка.У своєму наступі на Часів Яр вони пройшли лише дві милі.

"Ситуація така: росіяни вибрали жорстоку тактику, дуже схожу на ту, яку вони використовували в Бахмуті: посилають багато людей, втрачають багато людей, при цьому виграють кілька метрів і пару вулиці в деяких селах і так далі", – сказав Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України та військовий аналітик.

"По суті, це надзвичайно повільний рух, але рух є. Ми працюємо над цим – я не можу точно сказати, що станеться, але ми намагаємося отримати певні можливості, щоб запобігти цьому в довгостроковій перспективі. Але в короткостроковій перспективі, оскільки ми маємо можливість вдарити лише в безпосередній близькості від російських сил. Але з часом ці досягнення накопичуються", - зазначив він.

Якщо росіянам вдасться захопити Нью-Йорк і Торецьк, вони загрожуватимуть Часовому Яру з півдня і Костянтинівці з південного сходу. Це поставить їх за крок від того, щоб загрожувати Краматорську і Слов'янську, поставити під загрозу всю позицію України в Донецькій області.

Тактика

Однією з причин нещодавнього успіху Росії є те, що вони віддають перевагу зосередженню атак на слабших українських підрозділах.

Напад на Торецьк і Нью-Йорк, який почався близько місяця тому, збігся з рішенням України поміняти відносно сильну бригаду, яка утримувала територію, на ослаблений підрозділ, який тоді перебував у Часовому Яру, сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Дослідницький інститут зовнішньої політики, аналітичний центр США.

Атаки на схід від Покровська також можуть бути пов'язані з ротаціями сил.

Цей етап війни також характеризується повільним рухом і дуже незначними діями піхоти.

Зараз російські атаки часто включають лише шість-вісім людей, які намагаються пробратися через сіру зону та закріпитися в окопах.

Це результат проблеми, з якою стикаються обидві сторони війни: перетин сірої зони за допомогою традиційного бронетехнічного штурму – як це спробували росіяни у Вугледарі та Авдіївці, а українці – у Запоріжжі минулого літа. Це призводить до втрат бронетехніки та людей.

Цього року росіяни придумали два варіанти вирішення проблеми. Одна з них "танк-черепаха" - незграбний, броньований звір, який розчищає маршрут через сіру зону.

Інший взагалі відмовляється від броні: посадити солдатів на мотоцикли, щоб якомога швидше їхати на ворога в надії, що їх не вб'ють. Коли – або якщо – окупанти досягають лінії зіткннення, то кидають мотоцикли та б’ються в окопах як піхотні штурмові групи. Це недосконалі, надумані адаптації до умов поля бою, а не чудо-зброя.

"Суть у тому, що немає хороших варіантів для атаки на сильно укріплену позицію", - сказав Лі.

Але ці імпровізовані методи все ще можуть принести користь, особливо якщо їх підкріпити плануючими бомбами, які Росія почала інтенсивно використовувати на лінії фронту.

"Плануючі бомби стали точнішими. Вони дуже потужні психологічно: вони захоплюють цілі позиції і одним ударом можуть зруйнувати будівлю", - сказав Кофман

Баланс сил

Найбільш песимістичні прогнози щодо цього літа базувалися на критичній українській нестачі людей, снарядів і підготовлених оборонних позицій.

Кожну з цих проблем почали – хоча й із запізненням – вирішувати.Президент України Володимир Зеленський у квітні підписав закон про мобілізацію.

Зазначені цифри є секретними, але джерела, обізнані з цим питанням, сказали, що за місяць було зібрано в кілька разів більше військ, ніж раніше. У найближчі місяці вони масово почнуть потрапляти на фронт.

Також у квітні Конгрес США схвалив пакет військової допомоги незадовго до нападу на Харків. Надходження цього пакету вже зменшило, але не ліквідувало перевагу Росії в боєприпасах. Поява винищувачів F-16 очікується цього літа.

"Все це означає, що домінування Росії на полі бою, швидше за все, буде зруйновано зимою. А у Москви свої головні болі. У Росії не закінчується бронетехніка, але її запаси скорочуються", - зазначає видання.

РФ також нещодавно збільшила пропозицію щодо зарплати для добровольців, що свідчить про проблеми з вербуванням. Можливо, в якийсь момент їй доведеться знизити темп своїх операцій.

Що далі?

Небезпека наступних кількох місяців залишається гострою. Головком ЗСУ Олександр Сирський цього тижня визнав, що росіяни мають перевагу в техніці "1:2 або 1:3 на свою користь".

Коротше кажучи, просування Росії, ймовірно, триватиме принаймні до вересня. Але битва на Донбасі, якою б вона не була кровопролитною, може не стати вирішальним фактором у війні.

"Дедалі стає очевиднішим, хто б не контролював наступні 20 км від Донецька, не змінить стратегічної картини цієї війни", - сказав Кофман.

Ситуація на фронті - новини

Раніше капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук розповів, що російські війська просунулися на Старомихайлівському напрямку фронту одразу на двох ділянках, на Куп'янсько-Лиманському напрямку тривають важкі бої.

Водночас на Харківському напрямку ЗСУ перехоплюють ініціативу.

Військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий назвав дві військові переваги, які ще поки залишаються у росіян – кількість солдатів, і удари авіабомбами. При цьому він вважає, що по людському фактору Україна може вийти на партитет, якщо "дотисне процеси по мобілізації", а по КАБах і ФАБах проблема лишається критичною, лише поки не прилетіли F-16.

Аналітик також зазначив, що восени Україна має "абсолютно реальний шанс переламати хід війни на свою користь".

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