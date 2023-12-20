Разом з некрологом оприлюднили фото норвезького музиканта.

Російські пропагандисти придумали історію про письменника, якого нібито вбили на війні, яку РФ почала проти України. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Йдеться, що російські ЗМІ поширили фейкову новину про ліквідацію в Україні письменника Олега Билдаєва – жителя міста Дятьково. Зокрема, брянські пабліки дали опублікували некролог, де йшлося про смертельне поранення росіянина, та додали фото норвезького музиканта Варґа Вікернеса, який відбував 16-річне покарання у вʼязниці за вбивство, скоєне у 1993 році (Вікернес зарізав гітариста з іншої групи у його квартирі в Осло).

Дезінформацію спростували інші російські журналісти, які заявили, що про добровольця за прізвищем Билдаєв у Дятьково ніхто не знає та книжок його не читав.

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"Першоджерелом фейку став паблік "Підслухано Дятьково", де "поховали" такого собі письменника, не розкривши подробиць смерті та напрямку служби. Загиблого назвали "чесним і хорошим", а також пояснили, що він був добровольцем. Однак навіть фото росіянина не знайшлося", - йдеться у повідомленні.

Наразі незрозуміло, чому замість фото "героя-письменника" росЗМІ почали публікувати старі фото норвезького музиканта, який відкрито підтримує Росію, критикує Європу та НАТО. Вікернес відзначився на своїй батьківщині підпалами, антисемітизмом, є прихильником язичництва, сатанізму тощо. У своїй книзі "Промови Варга II" називає людей з III й IV групами крові неповноцінними.

У 2021 році його було внесено до бази центру "Миротворець" за антиукраїнську пропаганду, а зараз його фотом "прикрасили" статтю про вбитого письменника.

Співробітники росЗМІ поцікавилися у місцевого журналіста, чи існував взагалі такий автор, на що отримали негативну відповідь.

"Наші колеги вкотре надули жабу через соломинку. Хоча покарання за фейки існує, доблесні правоохоронні органи та Роскомнагляд сором'язливо відводять очі", – констатують викривачі фейку про письменника.

Злочини окупантів, які повернулись в РФ

Нагадаємо, учасники ПВК "Вагнер", які воювали проти України, по поверненню у РФ здійснюють нові звірства. Щонайменше 13 вагнерівців, які повернулися у війни, скоїли майнові злочини "проти особистості". Але, за неофіційними даними, реальні масштаби рецидиву можуть бути більш значними. Йдеться про сотні колишніх ув'язнених, які у складі армії РФ воювали на території України, а наразі шукають нові жертви серед своїх.

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