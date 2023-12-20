Колишні в'язні, яких завербували для вбивства українців, на батьківщині "відточують майстерність".

Учасники ПВК "Вагнер", які воювали проти України, по поверненню в РФ здійснюють нові звірства. Як повідомляє "Можемо пояснити", про масштаби злочинів розповіли в поліції Іванівської області РФ.

Відзначається, що, як мінімум 13 вагнерівців, які повернулися у війни, скоїли майнові злочини "проти особистості". Це - офіційні дані, які отримали журналісти одного з місцевих видань від правоохоронців. Однак реальні масштаби рецидиву можуть бути більш значними – раніше одне ЗМІ опублікувало інформацію, отриману з "закритої" наради УМВС Іванівської області. На ньому начальник місцевої поліції заявив, що з 300 колишніх ув'язнених, які у складі армії РФ воювали на території України, 120 затримані за нові злочини. Мова, в основному, про "вагнерівців": вони були завербовані в місцях позбавлення волі, прибувши додому, знову пустилися "у всі тяжкі".

Через дві доби, УМВС поспішило спростувати "витік із засідання" про сотні злочинців, і заявило, мова – всього лише про 13 випадків.

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"А це - "всього 0,33% від загального масиву злочинів, здійснених особами, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності". Насправді майже 4%, якщо враховувати 300 бійців, що повернулися", - повідомляє Мможемо пояснити".

Наприклад, в лютому з-під домашнього арешту втік житель Кінешми Микола Нікол. Суть в тому, що він воював у складі ПВК "Вагнера", а коли повернувся, був звинувачений у розповсюдженні наркотиків. Однак суд вирішив обійтися без поміщення в СІЗО, і відправив фігуранта справи під домашній арешт. Вагомим аргументом для такого рішення стали доводи адвоката про "героїзм "Нікола, який брав участь у так званій "СВО".

"Характерно, що втікши з-під арешту, Нікол залишив записку: "Поїхав воювати на Україну. Не поминайте лихом!",- йдеться в повідомленні.

В інших російських регіонах також повідомляють про подібні випадки: ув'язнені, які отримали помилування за "бойові заслуги" на території України, знову беруться за старе. Так, восени в Нижегородській області екс-вагнерівець Олег Гречко під час сварки спалив свою сестру. Приїхавши з війни, куди потрапив прямо з "зони", він жив у родички, де і влаштував пожежу.

Журналісти "Агентства" нарахували майже три десятки росіян, убитих вагнерівцями, які повернулися після війни. Здавши армійську зброю, вони беруться за мисливські рушниці, ножі, бензин та інші підручні засоби, щоб мучити і вбивати чергові жертви.

Злочини "вагнерівців" у РФ

Як повідомляв УНІАН, в серпні стало відомо, що в РФ розшукують найманця ПВК "Вагнер", який підозрюється в жорстокому побитті і згвалтуванні дівчини. Відзначився колишній боєць "Вагнера" Олексій Костромін в Кіровській області. Після участі у війні на території України він повернувся додому і напав на 26-річну дівчину. "Знайомство" потерпілої з "героєм війни" сталося 18 серпня і завершилося для неї реанімацією. Потерпіла опинилася в лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм мозку, переломом кісток обличчя, колотими ранами шиї та контузією очних яблук.

У грудні 2020 року в одній з квартир в селищі Созимський виявили мертву 20-річну студентку коледжу. Виявилося, що на грунті ревнощів її забив молотком 24-річний співробітник Управління Федеральної служби виконання покарань РФ – той самий Костромін. Він намагався втекти, але був спійманий і засуджений за вбивство. Колишній силовик, відсидівши менше п'ятої частини терміну, відправився добровольцем в ПВК "Вагнер".

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