Зеленський підкреслив, що пауза у війні потрібна лише лідеру Кремля Володимиру Путіну.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що пауза у війні потрібна лише країні-агресору Росії, щоб накопичити сили. Про це глава держави заявив в інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai 1.

"Я думаю, що перерва у війні - це для нас дуже серйозний виклик і велика проблема для України, для збереження її, для її майбутнього. І велика проблема замороженого конфлікту буде для всієї Європи. Ми мали такий досвід після окупації Криму та після окупації частини Донбасу. Це було схоже, напевно, на те, що зараз звучить в деяких медіа та від деяких лідерів. Вони говорять про те, що потрібна пауза, і це говорить про те, що це заморожений конфлікт", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що пауза у війні потрібна лише лідеру Кремля Володимиру Путіну.

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"Для нього потрібна пауза, і це факт, для того, щоб накопичити сили. Ми бачимо у них великий дефіцит ракет, вони їх намагаються купити в Ірані та вже взяли у Північній Кореї. У них є дефіцит артилерійських снарядів, і вони їх беруть в Північній Кореї. Так само дрони, виготовляють та купують також в Ірані", - сказав він.

Також Зеленський пояснив, що Росії бракує кваліфікованих військових.

"Тобто ця пауза їм потрібна через те, що їм бракує людей, які є досвідченими військовими. Вони їх втратили на нашій території, вони загинули. І зараз ми бачимо по тому контингенту, який приходить до нас, на нашу землю і воює з нами, ми бачимо, що це люди, які навіть не були підготовлені і місяця. Тобто розуміємо, що у них бракує людей: офіцерів та звичайних військових, які пройшли відповідний термін тренування. Тобто ця пауза буде на руку Путіну. Ми вважаємо, буде те ж саме, що було після 2014 року, коли заморожений конфлікт дав їм можливості наростити сили та озброєння та вторгнутися в Україну. Він може зробити те ж саме", - заявив президент.

Крім того, він прокоментував цілі РФ в Україні.

"Я просто не вважаю, що їх ціль якісь території. Те, що ми бачимо, їх дії, удари по цивільних об'єктах, залякування цивільного населення України... І всі месседжі говорять, що його (Путіна) ціль - не окремі території, його ціль - вся Україна", - сказав глава держави.

Він наголосив, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, він зацікавлений в зруйнуванні України повністю, приєднання нашої незалежної території до Росії.

"Тому плану щодо Криму чи Донбасу у нього ніякого немає. Це просто риторика. У нього план - позбавити Україну незалежності", - зауважив Зеленський.

Росіяни хочуть паузи у війні

Як зазначав військвий аналітик Олександр Коваленко, російська влада хоче зробити паузу у бойових діях, адже це дозволить їм повністю відновити свій військовий потенціал. За словами Коваленка, щоб повністю відновити чи навіть збільшити військовий потенціал, ворогу знадобиться 2-3 роки.

Крім того, на думку експерта, якщо зробити паузу в бойових діях, то РФ зможе наростити свій військово-промисловий комплекс набагато швидше, ніж це зробить Україна з міжнародними партнерами.

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