Наразі РФ стикається із проблемою дефіциту озброєнь, тому не можна допускати, аби вона отримувала можливість відновлювати витрачені запаси.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що пауз на полі бою не може бути, бо це принесе користь Російській Федерації для продовження ведення війни проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом у Таллінні.

Зокрема, у Зеленського запитали, чи може теоретична пауза у війні принести користь Україні.

"Пауза на полі бою на території України - це не є пауза у війні. Це не говорить про те, що це припинення війни. І це не веде до політичного діалогу з Російською Федерацією або з кимось ще. Пауза буде тільки допомагати Російській Федерації", - наголосив Зеленський.

Глава держави пояснив, чому це так буде.

"Ми розуміємо об'єми - скільки вони усього сьогодні виробляють. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит із дронами та артилерією. Великий дефіцит", - відзначив Зеленський.

Президент України додав, що Росія здійснює великі закупівлі дронів типу "шахед" з Ірану. "Також вони домовляються про ракети. Поки домовленості вони не досягли", - зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський додав, що росіяни вже отримали більше мільйона артилерійських снарядів з Північної Кореї. "А також ми бачили прикладе деяких ракет", - додав президент.

Він підкреслив, що росіяни не встигають виробляти власні види озброєння, а їхні склади були порожніми після початку повномаштабного вторгнення в Україну.

"Зараз ця пауза - це не просто заморожений конфлікт. Це просто пауза, яка допоможе їм. Вони не встигають", - зазначив глава держави.

Зеленський визнав, що світ також не встигає наповнювати склади України. "Але, тим не менше, світ сьогодні допомагає Україні, а у Росії є дефіцит. І ми бачимо, як цей дефіцит впливає на їх стійкість на полі бою. Дати паузу, ризикнути, дати два-три роки Російській Федерації? Вона потім може переїхати нас. Ми би так не ризикувала. І слава богу, що все це вирішується в Україні. І тому, пауз на користь Росії точно не буде", - наголосив Зеленський.

Також у Зеленського запитали про те, як багато тиску Україна відчуває від союзників для того, аби змінити щось у веденні війни, і зокрема від США щодо уточнення плану ведення війни.

"Щодо тих чи інших бойових планів, я хочу вам сказати: поки усе вирішується у кабінетах України - боротьба наша буде на користь України. І поки це відбувається саме так", - сказав Зеленський.

При цьому, президент Естонії наголошує, що Україна зможе сидіти за столом переговорів і здобути мир лише тоді, коли переможе у війні.

Також він відзначає, що усім союзникам України треба зберігати єдність на підтримку України.

За його словами, історичні уроки свідчать, що угоди про перемир'я не дотримується Росією, бо вона їх порушує.

Каріс відзначив, що бажання і готовність агресора нападати нікуди не зникли.

"Усі опції росіяни полягають у тому, що зусилля Заходу розпадуться, розтануть. Але цього не станеться. Я переконую вас у цьому. Ця війна має завершитися перемогою України", - відзначив Каріс.

На його переконання, результат війни залежить від солідарності Заходу і здатності гарантувати довгострокову підтримку Україні.

"Ми повинні працювати разом, щоб послабити агресора санкціями, і маємо упевнитися у тому, що санкції не можна обійти. Цей агресор також має бути ізольований політично", сказав Каріс.

У Росії можуть закінчитися танки - що відомо

Видання Forbes раніше повідомляло, що російські війська останнім часом у самогубних лобових атаках на війні в Україні втрачають набагато більше танків, ніж вони могли б замінити навіть за найоптимістичнішого промислового сценарію. Все це означає, що у росіян можуть закінчитися танки.

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