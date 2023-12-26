На лівобережжі знищено десятки окупантів, танки, гармати та комплекс відеоспостереження.

На одному з напрямків ворог змінив тактику, в бойових діях окупантів минулої ночі зафіксовано паузу.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, ворог здійснив 12 марних штурмів позицій ЗСУ на лівобережжі Дніпра. Зазнавши втрат на лінії бойового зіткнення противник змушений був повернутися до попередніх позицій.

Йдеться, що контрбатарейна боротьба триває, наші підрозділи ЗСУ тримають оборону та наносять вогневе ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах.

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Зокрема, за минулу добу ліквідовано 34 окупанти, два танки, три гармати, човен, комплекс відеоспостереження Муром-М та чотири одиниці автобронетехніки. Зараз триває дорозвідка щодо втрат ворога на лівобережжі.

Йдеться, що наразі російські окупанти розгортають нові спостережні пости замість тих, що знищили ЗСУ, ведуть активну аеророзвідку та намагаються тиснути артилерією. Також загарбники збільшують використання ударних дронів по мирному населенню Херсонщини та Миколаївщини.

Водночас в бойових діях окупантів минулої ночі зафіксовано певну паузу. За словами українських захисників, на тлі 10-денних обстрілів населених пунктів вночі було тихо. Але вдень шість разів ворог бив по житлових кварталах Херсона, під ворожими ударами перебували Антонівка, Білозерка, Іванівка, Михайлівка на Херсонщині, Солончаки на Миколаївщині. Внаслідок пошкоджено будівлю магазину, дві житлові багатоповерхівки, півдесятка приватних будинків, гараж, газогін та прилеглі лінії теплопостачання.

Протягом минулої бойової доби противник завдав авіаційного удару, випустивши з літака тактичної авіації по Криворіжжю керовану Х-59, яку знищено силами протиповітряної оборони.

"Ворожі війська продовжують терор цивільного населення дроновими атаками. Минулої доби застосували чотири удари FPV-дронами. З БпЛА різних модифікацій здійснили 18 скидів осколкових боєприпасів по населених пунктах Михайлівка, Саблуківка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Янтарне, Берислав та Республіканець на Херсонщині. Поранено жінку", - йдеться у повідомленні.

"Корабельне угруповання ворожого флоту разом із ракетоносіями в повному складі перебуває в шоку від наслідків нічної атаки та в пунктах базування на максимальному віддаленні від контрольованих Україною берегів", - наголошують у Силах оборони.

Війна в Україні: новини

Сьогодні вночі російська армія атакувала південь країни дронами-камікадзе, частина яких влучила по інфраструктурних об’єктах. Ворог атакував з тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря. За дві хвилі атак протяжністю дві та чотири години українській ППО вдалось знищити 9 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136": по чотири в Одеській та Миколаївській областях і один на Херсонщині. На Одещині й Миколаївщині у виснажливі бойовій роботі не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту, у Миколаєві - у промисловий об'єкт. Через влучання сталися пожежі.

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