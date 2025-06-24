Наразі Україна переживає складну ситуацію на фронті, але не складнішу, ніж у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Втім, у Росії також нема бажаних результатів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News. Відповідаючи на питання, чи вважає він, що Україна зараз програє війну, президент сказав:
"Ні, я так не вважаю. Звісно, це непроста ситуація для нас. Але це не складніше, ніж в перші дні вторгнення. Але навіть тоді, я та наші люди, наші солдати, всі ми, ми не були готові здати нашу незалежність, здати наші права, здати нашу державу, наші життя. Сьогодні ситуація відрізняється. У Путіна немає чудової ситуації на полі бою. Зараз ситуація складніша для нас, тому що він поставив на війну все".
Президент наголосив, що саме зараз слушний час для потужної відповіді Путіну з боку партнерів.
"Він має побачити, що немає кордонів цьому посиленню. Тоді це змушує його, такі сигнали змушують його сідати за стіл перемовин. Ну а як інакше?", - додав Зеленський.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, у тому ж інтерв'ю Зеленський відповів, чи готовий йти на компроміс з Путіним. За його словами, припинення вогню - це нічия у війні. У випадку з Росією, яка має намір окупувати Україну, це лише шлях до тимчасового заморожування війни.
На уточнююче питання, чи готовий Зеленський зараз піти на вимоги Путіни, щоб зупинити війну, він відповів негативно.